Bakan Selçuk’tan Belediye’nin eğitim çalışmalarına övgü

Bir dizi ziyaret, inceleme ve açılış için ilimize gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 eğitim kurumunun açılışını yaptıktan ve Anitta Otel’de onuruna düzenlenen yemeğe katıldıktan sonra Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim müdürleri tarafından kapıda çiçekle karşılanan Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha sonra makama geçti.

Bakan Selçuk’a “hoşgeldiniz” diyerek ziyaret sonunda hediye takdim eden Başkan Aşgın, ziyarette Belediye’nin eğitim alanında yaptığı faaliyetleri anlatarak ilimiz merkezine yeniden bir İmam Hatip Lisesi kazandırma adına destek talebinde de bulundu.

İlimize 120 derslikli, Bin 500 kişilik cami, yurt ve spor salonu bulunan Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi’ni kazandırdıklarını, 6 tane gençlik merkezi aracılığıyla binlerce gence bir çok konuda eğitim verdiklerini, 2 gençlik merkezinin de önümüzdeki günlerde açılacağını söyleyen Başkan Aşgın, ayrıca okullara 38 Z kütüphane kazandırdıklarını, Çatak Tabiat Parkı’na Türkiye’de ilk kez Gençlik Obası tarzında Gençlik Kampları yapımına başladıklarını, eğitime yönelik konferans, gezi, sosyal ve kültürel olmak üzere çok sayıda faaliyetlerinin de bulunduğunu vurguladı.

Çorum Belediyesi’nin eğitime yönelik faaliyetlerini dinledikten sonra Başkan Aşgın’a “Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapması gereken bir çok çalışmayı yaptığınız için teşekkür ediyoruz” diye konuşan Bakan Selçuk, İmam Hatip Lisesi’ne destek talebinin karşılıklı görüşmelerle ele alınabileceğini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)