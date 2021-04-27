Bakan Selçuk'tan tam kapanma kararı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur” dedi.
Güncel 27.04.2021, 00:53
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, alınan tam kapanma kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Selçuk, “Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle uzaktan eğitime sıkıca tutunalım” ifadelerini kullandı.
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