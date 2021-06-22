Bakan Selçuk, Şehit Aybüke’nin ailesini ziyaret etti

Geçtiğimiz gün Karabük’e giderek bazı ziyaretlerde bulunan Bakan Ziya Selçuk, Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Çorum Osmancıklı müzik öğretmeni Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın Safranbolu’daki ailesini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Selçuk’u burada baba Sadık Yalçın karşıladı.

Bakan Selçuk, Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından; “Aybüke Öğretmen, tüm öğretmenlerin hem meslektaşı hem kız kardeşi hem evladı yerinedir. Karabük’teydim dün. Sanki çok yakınımın evini, bir okulumuzu ziyaret eder gibi çaldık babaevinin kapısını. Annesi ve babasıyla hatıraları paylaştık. Bilsinler ki hep aklımızda, hep yanımızda” görüşlerine yer verdi.

(Uğur GÖRKEM)

