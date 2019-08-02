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Bakan Selçuk; 'Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 8-9 Ağustos’ta ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk; 'Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 8-9 Ağustos’ta ödeneceğini açıkladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:58
Bakan Selçuk; 'Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz'

Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos'ta ödenecek.

“12 milyonu aşkın emekli ve hak sahibine yaklaşık 10.8 milyar liraya yakın bayram ikramiyesi ödüyoruz”
Bakan Selçuk, 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarının yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olduğunu belirtti.

“Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz” 

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi.  

(İHA)

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