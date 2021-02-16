Bakan Selçuk Çorum’a geliyor

Ziyaret ile ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaretleri sırasında Çorum’daki eğitim yatırımları ve eğitimin genel durumu hakkında değerlendirmede bulunduklarını anlattı.

Bakan Selçuk’u Çorum’a davet ettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, daveti olumlu karşılayan Bakan Selçuk’un önümüzdeki günlerde belirlenecek program dahilinde Çorum’a geleceğini duyurdu.

Ceylan, Bakan Selçuk’un Çorum ziyaretinde yapımı tamamlanan çok sayıda yeni okulun açılışını yapacağını bildirdi.

Çorum’a eğitim alanında son yıllarda çok önemli yatırımlar kazandırıldığını ifade eden Milletvekili Ceylan, AK Parti iktidarı öncesinde eğitim kurumlarının durumu ile bugün gelinen noktadaki durumu hakkında büyük fark olduğunu kaydetti. Çorum’da eğitim kalitesinin en üst seviyeye ulaşması için başta derslik sayısının artırılmasına yönelik çok önemli hizmetlerin yapıldığını anlatan Ceylan, yapılan yeni ve çağın gereksinimlerine uygun okullarla birlikte şu anda derslik konusunda özellikle de kent merkezinde önemli bir eksikliğinin kalmadığını dile getirdi.

Fiziki gelişmelere paralel olarak eğitim kalitesinin de arttığını görüldüğüne vurgu yapan Milletvekili Ceylan, Çorum'un eğitim başarısını el ele vererek daha da üst seviyelere çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.

Tüm dünyanı saran Pandemi sürecinin toplumun her alanında olduğu gibi eğitim alanında da aksamalara neden olduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu sistemlerde öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için online eğitime geçildiğini, son günlerde de kademeli olarak yüz yüze eğitime dönüldüğünü hatırlattı. Çorum’da da 10 binin üzerinde köy okullarında ve özel eğitim veren kurumlarda hafta başından itibaren yüz yüze eğitime başlandığını bildiren Ceylan, yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin önümüzdeki günlerde devam edeceği ifade etti. Ceylan, tüm öğretmen ve öğrencilere eğitim öğretim yılında başarılar dileğinde de bulundu.