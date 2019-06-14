Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90787
ALTIN
255.023
DOLAR
5.8760
STERLİN
7.4209
EURO
6.5857
ÇORUM TEK SES OLDU!
ÇORUM TEK SES OLDU!
“Yanlıştan dönülecek”
“Yanlıştan dönülecek”
Aşgın’dan destek ziyareti
Aşgın’dan destek ziyareti
“Yahya Çoban’a haksızlık”
“Yahya Çoban’a haksızlık”

Bakan Selçuk, atamayı yeniden değerlendirecek

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan atamanın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yeniden değerlendirileceği bildirildi. 

Bakan Selçuk, atamayı yeniden değerlendirecek

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan atamanın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yeniden değerlendirileceği bildirildi. 

14 Haziran 2019 Cuma 17:42
Bakan Selçuk, atamayı yeniden değerlendirecek

Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler İl Müdürü, hemşehrimiz Yahya Çoban’ın 25 Şubat 2019 tarihinden beri vekaleten görev yaptığı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Ömer Yılmaz’ın görevlendirilmesi, Bakanlık bürokrasisinin haksız bir tasarrufu (hatta Çorumlu başarılı bir yöneticiye karşı operasyonu) olarak değerlendirilmiş ve tüm Çorumlular tarafından tepkiyle karşılanmıştı. 
Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, dün Bakan Yardımcısı ve diğer bazı üst düzey Bakanlık yöneticileriyle görüşmüşler, ama uzun süren Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle Bakan Selçuk’la görüşme fırsatını bulamamışlardı.
Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la bugün görüşerek “atamanın kabul edilemezliğini”dile getirdiler. 
Görüşmeden sonra bilgi aldığımız Milletvekili Ceylan, Bakan Selçuk’un ikna olduğunu belirterek, konuyu tekrar değerlendireceğini, atamanın iptal edileceği beklentisi içinde olduklarını söyledi.

(Haber Merkezi)
 

İlgili Haberler
İlk yurtdışı yatırımını Türkiye'ye yaptı
İlk yurtdışı yatırımını Türkiye'ye yaptı
Kan bağışçılarına ödül
Kan bağışçılarına ödül
Jandarma’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri
Jandarma’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri
ÇORUM TEK SES OLDU!
ÇORUM TEK SES OLDU!
Aşgın’dan destek ziyareti
Aşgın’dan destek ziyareti
“Yanlıştan dönülecek”
“Yanlıştan dönülecek”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim