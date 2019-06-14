Bakan Selçuk, atamayı yeniden değerlendirecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, hemşehrimiz Yahya Çoban’ın 25 Şubat 2019 tarihinden beri vekaleten görev yaptığı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Ömer Yılmaz’ın görevlendirilmesi, Bakanlık bürokrasisinin haksız bir tasarrufu (hatta Çorumlu başarılı bir yöneticiye karşı operasyonu) olarak değerlendirilmiş ve tüm Çorumlular tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, dün Bakan Yardımcısı ve diğer bazı üst düzey Bakanlık yöneticileriyle görüşmüşler, ama uzun süren Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle Bakan Selçuk’la görüşme fırsatını bulamamışlardı.

Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la bugün görüşerek “atamanın kabul edilemezliğini”dile getirdiler.

Görüşmeden sonra bilgi aldığımız Milletvekili Ceylan, Bakan Selçuk’un ikna olduğunu belirterek, konuyu tekrar değerlendireceğini, atamanın iptal edileceği beklentisi içinde olduklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

