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Bakan Selçuk: '2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000'er TL nakdi destek ödemesi başladı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Bakan Selçuk: '2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000'er TL nakdi destek ödemesi başladı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

19 Nisan 2020 Pazar 17:53
Bakan Selçuk: '2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000'er TL nakdi destek ödemesi başladı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk, “Korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsamında bin TL nakdi yardım yapıyoruz” diye konuştu.

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin halihazırda Sosyal Yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk, “Bin TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor” dedi.

3'üncü faz ödemeleri için başvuru alınacak

3'üncü faz biner TL ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk, “Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz” ifadesine yer verdi.

Bakan Selçuk, 3'üncü faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

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