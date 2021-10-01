Bakan Pakdemirli: "Ekimde rekor destek ödemesi yapacağız"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ekimde rekor destek ödemesi yapacağız. 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin lira destek ödemesi yapılacak." dedi.
Güncel 01.10.2021, 10:57
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