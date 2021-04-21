Bakan Pakdemirli, Çorumlu üreticiyi örnek gösterdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Çorumlu üretici Sadık Bayrak ve kurduğu Süt üretim tesisini örnek gösterdi.

Sosyal Medya hesabından bir paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Çorum’dan Sadık Bayrak’ın Süt Üreten Tarımsal İşletmesine TKDK aracılığıyla 443 bin lira hibe sağladık. Destek bizden, üretmek sizden” ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Sadık Bayrak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle ilimiz Osmancık ilçesinde 40 büyükbaş sağmal kapasiteli süt üretim çiftliği kurmuştu.

(Uğur GÖRKEM)

