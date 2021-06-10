Bakan Pakdemirli Çorum’a gelecek

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ile Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Tarım Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaretlerinde Çorum'daki Tarım, Orman ve DSİ yatırımları bakan nezdinde gözden geçirildi.

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın verdiği bilgiye göre; Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 16 Temmuz 2021 tarihinde Çorum’u ziyaret edecek. Bakan Pakdemirli'nin, Çorum’un tarım, orman ve DSİ yatırımlarına ilişkin yerinde inceleme yapacağını belirtti.

