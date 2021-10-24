Bakan Pakdemirli, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Ak Parti’nin Anitta Otel’de gerçekleştirilen İl Danışma Toplantısı öncesinde Bakan Pakdemirli’nin başkanlığında “Çorum İlçe Başkanları ve İl/İlçe/Belde Belediye Başkanları İstişare Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıya Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Cumhur İttifakı’nın belediye başkanları katıldı.

Toplantıda, il, ilçe ve beldelerde devam eden proje ve yatırımlarla ilgili bilgiler, yeni proje talepleri ve çiftçileri talepleri Bakan Pakdemirli’ye iletildi. (Haber Merkezi)

