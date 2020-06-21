Son Dakika

Bakan Pakdemirli açıkladı: 3 ilin tarımsal gelirini arttıracak ‘baraj’ projesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çankırı, Çorum ve Kastamonu illerindeki 160 bin dekarlık tarım arazisine can suyu olacak Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya adıyla yapılması planlanan sulama barajı için çalışmaların başladığını söyledi. 

Güncel 21.06.2020, 19:27 21.06.2020, 19:32
33
Bakan Pakdemirli açıkladı: 3 ilin tarımsal gelirini arttıracak ‘baraj’ projesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde yapılması planlanan barajın yerini inceleyerek proje hakkında bilgi aldı. Eski adının “Kızlaryolu Barajı” yeni adının da Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı olduğunu belirten Pakdemirli, bu barajın 160 bin dekarlık tarım arazisinin sulamasında kullanılacağını ifade etti. Yeni baraja ismi verilen Prof. Dr. Sarıkaya’nın bakanlığın eski müsteşarlarından olduğunu kaydeden Pakdemirli, Çankırı, Çorum ve Kastamonu illerindeki tarımsal gelirini arttıracağını aktardı.

"Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya olarak anıyoruz" 
Yaklaşık 160 bin dekarlık tarım arazisinin sulamasında kullanılacağını dile getiren Pakdemirli, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“160 bin dekarlık tarım arazisinin sulamasında kullanılacak barajın Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı. Bildiğiniz üzere Bakanlığımızın eski müsteşarlarından biri ve buralı ve yakın zamanda da kaybettiğimiz değerli hem Devlet Su İşlerine hem de bakanlığımıza çok katkısı olan arkadaşımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle anılan barajımızın bundan sonra Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya olarak anıyoruz. İsim değişliği ile ilgili prosedürü de tamamladık. Bundan sonra barajımız yeni ismi anılacak. İnşallah en kısa zaman da bu barajımızın hayata geçirilmesi konusunda bizde gerekli adımları atıyor olacağız."

"Çankırı, Çorum ve Kastamonu’yu besleyecek" 
Bakan Pakdemirli, “Bu barajın bölgeye katkısı önemli 3 ilimizin Çankırı, Çorum ve Kastamonu’yu besleyecek ve bölge halkının da tarımsal gelirini arttıracak çok önemli bir barajımız. Bu barajın yapımında ister istemez çevresel etkiler olabiliyor. Bu çevresel etkilerin en başında da köylerin relokasyon ortaya çıkabiliyor. Bir köyümüz var etkilenmesi muhtemel olan Köpürlü köyü etkilenecek gibi. Bunun da tabi ki relokasyonunu en iyi şartlar altında bu vatandaşlarımızı bu hemşehrilerimizi de en konforlu şartlar altında tekrardan yeniden yerleştirilmesinin yolları da buluyor olacağız” dedi. 

"Bölge halkımızın tarımsal anlamda refahını arttıracak" 
Pakdemirli, “Toplamda 160 bin dekar alanı suluyor olacak bu. Çankırı’da yaklaşık 60 bin dekar, Kastamonu’da 70 bin dekar ve Çorum’da da 30 bin dekara yakın bir alan bu baraj sayesinde sulanıyor olacak. En kısa zaman da bugün ki incelememizden sonra en kısa zaman da barajımızın hayata geçirilmesi. Bölge halkımızın ve hemşehrilerimizin tarımsal anlamda refahını arttıracak projenin biran evvel hayata geçmesi için gayret göstereceğiz. Gelen talepleri de mutlaka değerlendiriyor olacağız” şeklinde konuştu. 
Bakan Pakdemirli, protokol üyeleri ile birlikte doğaya 200 adet keklik saldı. Buradaki programın ardından Ilgaz ilçesindeki Yıldıztepe Kayak Merkezini de ziyaret eden Pakdemirli, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılan şahinleri doğaya saldı. 

Kaynak: (İHA)
#sulama barajı #Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli #Çorum #Kastamonu #Çankırı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
25°
parçalı az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 21 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:03
Öğle 12:47
İkindi 16:46
Akşam 20:21
Yatsı 22:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 27 56
3. Sivasspor 27 52
4. Galatasaray 27 50
5. Beşiktaş 28 47
6. Alanyaspor 27 43
7. Fenerbahçe 27 43
8. Göztepe 28 37
9. Gaziantep FK 27 33
10. Antalyaspor 27 33
11. Gençlerbirliği 28 31
12. Denizlispor 28 31
13. Kasımpaşa 27 29
14. Malatyaspor 28 28
15. Çaykur Rizespor 27 28
16. Konyaspor 27 26
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 29 50
3. Bursaspor 29 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 29 44
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 29 41
9. Giresunspor 28 41
10. Keçiörengücü 29 38
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 28 34
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 29 20
18. Eskişehirspor 29 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 29 60
3. Leicester City 30 54
4. Chelsea 29 48
5. M. United 30 46
6. Wolverhampton 30 46
7. Sheffield United 30 44
8. Tottenham 30 42
9. Crystal Palace 30 42
10. Arsenal 30 40
11. Burnley 29 39
12. Newcastle 30 38
13. Everton 29 37
14. Southampton 30 37
15. Brighton 30 32
16. Watford 30 28
17. West Ham 30 27
18. Bournemouth 30 27
19. Aston Villa 29 26
20. Norwich City 30 21
Takımlar O P
1. Barcelona 30 65
2. Real Madrid 29 62
3. Atletico Madrid 30 52
4. Sevilla 30 52
5. Getafe 30 48
6. Real Sociedad 29 47
7. Villarreal 30 47
8. Valencia 29 43
9. Athletic Bilbao 30 42
10. Granada 30 42
11. Levante 30 38
12. Osasuna 29 35
13. Deportivo Alaves 30 35
14. Real Betis 30 34
15. Real Valladolid 30 33
16. Celta de Vigo 30 30
17. Eibar 30 29
18. Mallorca 30 26
19. Leganés 30 24
20. Espanyol 30 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@