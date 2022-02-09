Bakan Özer’den birim amirlerine “başarı belgesi”

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ilimizde başarılı çalışmaları ile dikkat çeken eğitimcileri ve kurumun .irim amirlerini makamında ağırlayarak bir süre görüştü.

Eğitimcilere yaptıkları çalışmalarla ilgili teşekkür ederek başarılarının devamını dileyen Milli Eğitim Müdürü Kodek, ziyaret sonunda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yollanan başarı belgelerini kurumun birim amirlerine dağıttı.



(Aliye ÖNCEL)

