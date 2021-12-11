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Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Göreve geldikten sonra bugün iş dünyasıyla ilk toplantısını gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, piyasalardaki hareketlilik için çözüm arayışında.

Güncel 11.12.2021, 18:26 11.12.2021, 18:35
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Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Geçtğimiz günlerde Türkiye ekonomisinde görev değişimi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı Resmi Gazete kararı üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati getirildi.

ÖNCELİK DÜŞÜK FAİZ

Yeni görevi öncesi bir süredir Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nebati, ilk açıklamasında yıllardır hayali kurulan tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girildiğini belirtti.

Önceliklerinin 'düşük faiz' olduğunu belirten Nebati, "Görevimiz, yatırım üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak." ifadelerini kullandı.

Nebati, enflasyonla mücadele için ise “Kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz" diye konuştu.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE İLK TOPLANTI

Nebati, bu kapsamda bugün İstanbul’daki Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. 

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya iş dünyasının önde gelen isimleri, banka genel müdürleri ve İSO, MÜSİAD, ATO gibi iş dünyası temsilcilerinin yöneticileri ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da katıldı.

Bakan Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul’da buluştu

PİYASALARDAKİ SON DURUM MASADA

Toplantıdaki gündem maddeleri ise enflasyonla mücadele, kurdaki hareketlilik ve milyonların merakle beklediği asgari ücret.

YENİ EKONOMİ MODELİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca, Nebati'nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi vermesi de bekleniyor.

Nureddin Nebati: Tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik

"BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ"

Öte yandan Nebati, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen 2022 yılı asgari ücreti ile ilgili şunları söylemişti:

"Asgari ücrete ilişkin görüşmeler devam etmekte. 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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