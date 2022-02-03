Son Dakika

Bakan Nebati: "Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında zirve yapmasını bekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında bir seviyede zirve yapmasını beklediklerini belirtti.

Güncel 03.02.2022, 12:06
40
Bakan Nebati: "Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında zirve yapmasını bekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Nikkei Asia'ya verdiği röportajda, Türkiye'nin önünde ciddi bir enflasyon problemi olduğunu, dünyanın geri kalanında da benzer sorunların yaşandığına dikkati çekti.

Ocaktaki enflasyonun bir süre daha seviyesini koruyacağını belirten Nebati, “Yaz aylarında toparlanma göstermeye başlayacak ve aralık ayında baz etkisine bağlı olarak radikal bir düşüş gösterecek. Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında bir seviyede zirve yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk lirasının geçen yıl yüzde 45 civarında değer kaybettiğini anımsatan Nebati, "Türk lirasında daha fazla olumsuz gelişme beklemiyoruz. Dolayısıyla daha fazla değer kaybı beklemiyoruz. Benim atandığım zamanki döviz kuru ile bu yıl sonundaki döviz kuru arasında bir dengesizlik olmayacak. Özetle Türkiye'de forex oranları konusunda karamsarlık olmayacak." bilgisini paylaştı.

Nebati, geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde, yüzde 10 ila 11 arasında olmasının beklendiğine işaret ederek, "Ekonominin 2022'deki genişlemesinin Orta Vadeli Program tahmini civarında yüzde 5 olması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

"Yeni mevduat planının toplam büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı"

Aralık ayında kur korumalı TL mevduat hesabı ürününün açıklanmasından önce Merkez Bankasının doğrudan veya dolaylı müdahalelerinin gerçekleştiğini anımsatan Nebati, "İhtiyaç olduğunda her türlü enstrümanı kullanabiliyorsunuz. Merkez Bankası ve Hazine sadece seyirci değil." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, kur korumalı TL mevduat büyüklüğüyle ilgili, "Salı günü itibarıyla yeni mevduat planının toplam büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı. Bunun 113 milyar lirasını döviz hesaplarından dönüşen tutar oluşturdu." bilgisini verdi.

Kur korumalı TL mevduat hesabı planının ne kadar süre devam edeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Nebati, ihtiyaç olduğu sürece devam edeceklerini, zirve noktaya ulaştığını gördüklerinde karar vereceklerini aktardı.

Nebati, düzenlemenin bütçeye ek yük getireceği iddialarına ilişkin, kur korumalı TL mevduat hesaplarının finansal piyasaların istikrarına katkıda bulunacağını, bütçe ve finansmandan kaynaklanabilecek diğer maliyetlerin sınırlandırılmasına yardımcı olacağına işaret etti.

Hükümetin "enflasyondan korunan araçlara" yönelik bir çalışma yapıp yapmayacağına ilişkin de bilgiler veren Nebati, "Elbette enflasyona karşı koruma araçları düşünüyoruz ama şimdilik böyle bir ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni modelin riskli kısmını 2021'de çoktan geride bıraktık"

Nebati, Türkiye'nin düşük faiz oranlarına dayalı yeni ekonomik modelinin üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracağını, Türkiye'nin cari açık sorununu çözeceğini ve Türk lirasının istikrar kazanmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

"Bu yeni modelin riskli kısmını 2021'de çoktan geride bıraktık. Enflasyon sorununun sadece artçı sarsıntısı 2022'ye kaldı ve bu büyük ölçüde bu yıl içinde halledilecek. 2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyon yaşıyor olacağız." ifadelerini kullanan Nebati, programı uygulamak için 18 aya ihtiyacının olduğunu ve geriye 17 ayın kaldığını belirtti.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@