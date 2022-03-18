Bakan Mustafa Varank yarın Çorum’a geliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın Çorum’a geliyor.
Güncel 18.03.2022, 00:12 17.03.2022, 22:47
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Yarın ilk olarak olarak Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü'nde toplu açılış törenine katılacak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ardından Çorum'a gelecek. Bakan Varank yarın saat 14.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek 25 tesisin toplu açılış töreni ve iş insanlarıyla istişare toplantısına da katılacak.
Bakan Varank, TSO’daki programın ardından, Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde AK Parti AR-GE teşkilat eğitimi programına da katılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ilimizde Greyder Ayakkabı Fabrikası, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Alapala Makine ve Ahlatcı Altın Rafinerisi’ni ziyaret ettikten sonra Çorum’dan ayrılacak.
(Volkan SINAYUÇ)
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