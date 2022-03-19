Bakan Mustafa Varank Çorum’da 

Bakan Varank bugün sabah saatlerinde Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü'ndeki toplu açılış törenine katıldıktan sonra Çorum’a hareket edecek.

Çorum’da TSO’da saat 15.00’de düzenlenecek olan 25 tesisin toplu açılış töreni ve iş insanlarıyla istişare toplantısına katılacak Bakan Varank, daha sonra Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde AK Parti AR-GE teşkilat eğitimine katılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Greyder Ayakkabı Fabrikası, Alapala Makine ve Ahlatcı Rafineri’yi ziyaret ederek ilimizden ayrılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

