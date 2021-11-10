Bakan Muş’a Çorum daveti
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u Çorum’a davet etti.
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal önceki gün Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Milletvekili Ceylan, Kaya, Kavuncu ile İl Başkanı Ahlatcı ve TSO Başkanı Başaranhıncal, ziyarette Bakan Muş’a ilimizin taleplerini iletti.
Ahmet Sami Ceylan, Bakan Mehmet Muş'a kadim medeniyetler şehri, dünyanın merkezi ve Anadolu Aslanı, kadirşinas Çorumlu vatandaşların selamlarını da ilettiklerini söyledi. Bakan Mehmet Muş’u Çorum’a davet ettiklerini açıklayan Milletvekili Ceylan, bakana ilgi ve alasından dolayı teşekkür etti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çorum heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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