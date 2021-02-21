Bakan Kurum: 'Rıza Bey Apartmanı'nın yerine park yapılacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri ve yetkililer katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, hem 30 Ekim depreminde hem de sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. Bakan Kurum, depremin ardından tüm kurumların ortak bir hareketle seferber olduğunu ve depremin üzerinden geçen 2 ay da konutların temellerini atmaya başladıklarını belirterek, “Pazartesi günü (yarın) Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de deprem konutu temellerini atacağız. Bin 844 konutun temellerini atmış olacağız. Mart ayına kadar söz verdiğimiz 5 bin 34 konutun temellerini atıp, ağustos ayı itibarıyla da konutların teslimlerini etap etap başlatıyor olacağız. Hızlı bir dönüşüm yapıyoruz. Yaptığımız dönüşüm, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümüdür. Bu kapsamda gerek yerinde, gerekse rezerv alanda altyapısıyla, sosyal donatılarıyla Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşümü de inşallah güzel İzmir'imizde yapıyor olacağız. Bu sürece destek veren tüm paydaşlarımıza ve İzmirli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir'deki deprem konutlarının maliyeti 3 milyar lira

Vatandaşlardan gelen talepler için yoğun şekilde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, “Bugüne kadar İzmir'e her alanda 80 milyar liralık yatırım yaptık. Şu an yaptığımız deprem konutlarının maliyeti yaklaşık 3 milyar lira tutarında. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ), AFAD'ımız ve belediyelerimizle birlikte hızlı bir şekilde süreci yürütüyor. İnşallah Elazığ ve Malatya'daki gibi vatandaşlarımıza hiçbir mağduriyet yaşatmadan bu süreci tamamlıyor olacağız. İzmir için kentsel dönüşüm sadece bu projelerden ibaret değil. Birçok riskli alanda projelerimiz var. 2002 yılında bugüne kadar sadece 407 milyon lira kira yardımı ödedik. Yine yapılacak projelere bakanlığımızın yapmış olduğu düzenlemeler çerçevesinde gerek kullanacağı kredi tutarında, gerekse KDV indiriminde tüm vergi ve harçlarla ilgili desteklerimizi de vereceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

"Dönüşüm isteyen vatandaşların taleplerine destek veriliyor"

Bakan Kurum, projeler dışında vatandaşların dönüşüm talepleri hakkında da mağduriyet yaşanmadan çalışmalarını yürüttüklerini söyleyerek, “Gelen talep doğrultusunda bakanlığımızın 6306 sayılı Kanun kapsamında vereceği muafiyetler de dahil, yeni yönetmeliklerden kayıplarını telafi edecekleri imar artışları da dahil hepsini istişare ettik. En doğru süreci belediyelerimizle birlikte yürütüyor ve vatandaşımıza bu destekleri de veriyor olacağız. Tüm alanlarda ilçelerimiz bu alanların çalışmalarını yapacaklar. Gerek büyükşehir belediyemizdeki planlama süreci gerekse bakanlığımızın vereceği desteklerle de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İzmir'imizi bu anlamda hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve aynı anlayışla da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Rıza Bey Apartmanı'nın alanı yeşil alan oluyor

Depremzede vatandaşların Rıza Bey Apartmanı'nın yerine park yapılması talepleri olduğunu ve bunu değerlendirdiklerini belirten Kurum, “38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 84 milyonu sevince boğan Ela ve Ayda bebeklerimizin çıkarıldığı Rıza Bey Apartmanı depremin temsil alanı haline geldi. Rıza Bey Apartmanı'nın alanını boş bırakıyoruz. Bu alanda bir yeşil alan düzenlemesi ve depremzede vatandaşlarımızın hatıralarının yaşatılacağı bir mekanı da inşallah Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız yapıp İzmir'e kazandırmış olacağız. Bu çalışmayı da bugün yapma kararı aldık. Amacımız güzel İzmir'imizi 2023'e giden yolda çok daha iyi noktalara çekmek adına çalışmaktır. Gerek altyapıda gerek deprem dönüşümü projelerinde yapılacak tüm adımları da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde atıyoruz” dedi.

Annesini, 2 kızını ve 2 yeğenini kaybeden Emine Yücel'den Rıza Bey Apartmanı teşekkürü

Depremde Rıza Bey Apartmanı'nda 10 yaşındaki kızı Feda Yücel'i, 2 yaşındaki kızı Diren Yücel'i, annesi Arife Yücel'i ve yeğenleri Vera ve Lena Yücel'i kaybeden Emine Yücel, “5 tane canımızı ellerimizde üstüne toprak atarak mezarlarına koyduk. En güvenli yerleri evleriydi. Evimiz bizim mezarımız oldu. Şimdi başka çocuklara, başka insanlara, gelecek nesillere bu anıt park ibret olsun, hiç kimse bunları yaşamasın istiyoruz. Hiçbir çocuk enkaz altında kalmayı hak etmiyor. Hiçbir canlı hak etmiyor. Bundan sonra umarım hiçbir can kurtarılmaya muhtaç kalmaz. İzmir için beklenilen depremler olduğu söyleniyor. Umarım bu farkındalığı oluşturarak İzmirlilerin gözünün önünde bir anıt ve bir park olarak, umarım herkes oturduğu yeri sorgular. Herkes çocuklarını büyütür. Büyüyemeyen çocuklarımız için devletimize teşekkür ediyorum. Bu konuda bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Baba Hüseyin Bilgin Yücel ise park sayesinde depremin yaşatacağı acıları herkesin bileceğini ifade ederek, “Hiçbir anne, hiçbir baba çocuklarını çürük binalarda yaşatmasın diye o park çok önemli. Böyle olduğu için biz çok seviniyoruz” dedi.