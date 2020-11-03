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Bakan Kurum: Enkazdan çıkarılan çocuğun sağlık durumu iyi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Güncel 03.11.2020, 10:42
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Bakan Kurum: Enkazdan çıkarılan çocuğun sağlık durumu iyi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.  

Bayraklı'da hasar tespit çalışmaları 2 gün içinde tamamlanacak

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Arama kurtarma çalışmaları 17 binada başlatılmıştı. 13 binada çalışmalar tamamlandı. 4 apartmanda faaliyetlerimiz devam ediyor.

Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı.

11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

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