Bakan Koca’ya hastaneyi sordu

Hastane önünde başlatılan nöbete sessiz kalmayan Sunat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hastanenin neden açılmadığını sordu.

Şenol Sunat, “2018 yılında Çorum Devlet Hastanesini kapatıp Eğitim ve Araştırma Hastanesini açtınız. Koronavirüs vakaları sonrasında hastanenin servisleri, kapasitesi, morgları dahi dolmuştur. Mevcut ve yeni hastalar ilçe hastanelerine nakledilmektedir” dedi.

Şenol Sunat açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı yakın zaman önce talimat vermiş olmasına rağmen kent merkezinde bulunan tam teçhizatlı ve donanımlı eski devlet hastanesi neden açılmamaktadır?

Çorum İl Başkanımız Sayın Bekir Özsaçmacı, il ve ilçe yöneticilerimiz ile muhalefet parti il başkanları ve yöneticileri günlerdir eski hastane önünde nöbet tutuyor. Tüm Çorumluları ilgilendiren bu çığlığı neden duymuyorsunuz?

Çorumluların sağlığının bir önemi, insan hayatının bir değeri yok mudur?

Çorum’da insanların ölmemek için hastane önünde eylem yapması sizi rahatsız etmiyor mu?

Sizi etmiyor olsa da bizi bu durum ziyadesiyle rahatsız etmektedir.

İYİ Parti olarak konunun takipçisiyiz!” (Haber Merkezi)