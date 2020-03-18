Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
86778
ALTIN
314.409
DOLAR
6.4223
STERLİN
7.7189
EURO
7.0410

Bakan Koca’dan Corona virüsü açıklaması: "İlk ölüm gerçekleşti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, 89 yaşındaki bir hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca bugün 51 yeni vaka tespit edildiğini ve vaka sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu

Bakan Koca’dan Corona virüsü açıklaması: "İlk ölüm gerçekleşti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, 89 yaşındaki bir hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca bugün 51 yeni vaka tespit edildiğini ve vaka sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu

18 Mart 2020 Çarşamba 00:08
Bakan Koca’dan Corona virüsü açıklaması: "İlk ölüm gerçekleşti"

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde; 

Virüs solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas, virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli yerler. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme nedense rastlanmıyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır.

TÜRKİYE'DE İLK ÖLÜM

Geç saatlerde bulunmam özel bir durum nedeniyledir. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum: Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı.

VAKA SAYISI 98'E YÜKSELDİ

Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif kısmın büyük sonucu iyileşmeyle sonuçlanıyor.  

(İHA)

İlgili Haberler
Çorum İHH'nın 17. yardım TIR'I İdlib için yola çıktı
Çorum İHH'nın 17. yardım TIR'I İdlib için yola çıktı
Amasya OBM filosuna 6 iş makinesi
Amasya OBM filosuna 6 iş makinesi
Gür’den Başkan Aşgın’a dezenfekte teşekkürü
Gür’den Başkan Aşgın’a dezenfekte teşekkürü
Perakende satış hacmi arttı
Perakende satış hacmi arttı
Süt üretimi artıyor
Süt üretimi artıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim