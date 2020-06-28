Bakan Koca, yeni vakaların yaş ortalamasını açıkladı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 82ya yükseldi.

Bugün toplam 45 bin 213 test yapılırken, bin 372 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 195 bin 883 oldu. Bugünkü bin 984 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 169 bin 182'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 366, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 984 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların \%5,68'i 17 yaş ve altından. \%63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz” dedi.