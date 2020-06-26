Bakan Koca, virüsün yayılma hızının azaldığına dair kanının yanlış olduğunu belirtti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün yayılma hızının azaldığına dair kanının yanlış olduğunu belirterek, "Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor” dedi.
Güncel 26.06.2020, 00:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün yayılma hızının azaldığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Koca, “Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı” ifadelerine yer verdi.
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