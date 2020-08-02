Bakan Koca tatilcileri uyardı: "Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım"
Sağlık Bakanı Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.
Güncel 02.08.2020, 14:45
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa ilişikin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu.
Koca, paylaşımında, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
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