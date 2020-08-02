Son Dakika

Bakan Koca tatilcileri uyardı: "Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım"

Sağlık Bakanı Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.

Güncel 02.08.2020, 14:45
98
Bakan Koca tatilcileri uyardı: "Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa ilişikin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 02 Ağustos 2020
İmsak 03:49
Güneş 05:31
Öğle 12:51
İkindi 16:45
Akşam 20:02
Yatsı 21:37

Gelişmelerden Haberdar Olun

@