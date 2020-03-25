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Bakan Koca son rakamı açıkladı: Vaka sayısı 1872, ölü sayısı 44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı, 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik” dedi.

Bakan Koca son rakamı açıkladı: Vaka sayısı 1872, ölü sayısı 44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı, 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik” dedi.

25 Mart 2020 Çarşamba 02:04
Bakan Koca son rakamı açıkladı: Vaka sayısı 1872, ölü sayısı 44

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı son bilgilendirmede, “Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz” ifadelerine yer verdi. Bu rakamlara göre koronavirüs tanısı konulan vaka sayısı toplam 1872 oldu. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44'e yükseldi. 

Son Güncelleme: 25.03.2020 02:50
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