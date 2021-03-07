Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.
Güncel 07.03.2021, 02:01
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İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
Sağlık Bakanı Koca: "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" dedi.
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