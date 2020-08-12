Bakan Koca: "Önerimiz yüz yüze eğitimin en az bir ay başlatılmaması"
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası "Önerimiz, yüz yüze eğitimin en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde." açıklamasında bulundu.
Güncel 12.08.2020, 21:26
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı.
Bakan Koca, toplantı sonrası "Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde." açıklamasında bulundu.
Koca, "Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz." dedi.
Kovid-vaka sayılarına ilişkin değerlendirme yapan Koca "Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir." ifadesini kullandı.
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