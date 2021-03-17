Bakan Koca, Kovid-19 vakası en fazla artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada 100 bin nüfusta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." ifadelerini kullandı.