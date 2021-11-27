Bakan Koca: Kovid 19'un Nu varyantı dolayısıyla 5 Afrika ülkesi için seyahat kısıtlaması getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Güncel 27.11.2021, 01:22
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."
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