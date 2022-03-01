Bakan Koca: 'Kısıtlamalar tekrar değerlendirilecek'

BAKAN KOCA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ''MASKE'' AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Korona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

“Mart ayına da Omicron varyantına yönelik Turkovac aşısını tamamlamayı hedefliyoruz”

Turkovac'ın bütün devlet hastanelerinde uygulanmak üzere bugünden itibaren sevkiyatının başlayacağını söyleyen Koca, ”Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastanesi değil ilçelerde de başlıyor. Turkovac'ın Omicron ile ilgili virüs izole edilmişti. Hayvan çalışmaları bitmek üzere. Mart ayına da Omicron varyantına yönelik Turkovac aşısını tamamlamayı hedefliyoruz. Omicron'a özel” şeklinde konuştu.

“Turkovac'ın erişimi daha kolay oldukça kullanımı artmış olacak”

Koca, Turkovac aşısıyla ilgili, ”Bizim şu an piyasaya verdiğimiz toplam Turkovac sayısı 800 bin oldu. Pazartesi günü 200 bin daha ve ondan sonra her hafta artarak devam ediyor olacak. Ayda 2-2.5 milyona çıkacağız. Talep iyi, daha da iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar eğitim ve araştırma ve büyük hastanelerde oldu. Aile hekimlerine daha verilmedi. İki hafta sonra aile hekimlerine dağıtılmış olur. Erişimi daha kolay oldukça kullanımı artmış olacak” diye konuştu.

İki BionTech artı Turkovac çalışmasının devam ettiğini kaydeden Bakan Koca, gebeler ve çocuklarla ilgili çalışma başladığını söyledi. Koca, “Gelecek hafta çarşamba günü mücadelede geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım” dedi.