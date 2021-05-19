Flaş Haber“Çorum'da vaka sayısı % 75 azaldı”
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Bakan Koca, "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.
Güncel 19.05.2021, 01:27 19.05.2021, 01:35
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan güncel insidans haritasına göre illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78, Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86, Çorum’da 129,78 oldu.
VAKA SAYISI SON BİR HAFTADA EN ÇOK AZALAN İLLER!
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller ise Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu.
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