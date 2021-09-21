Bakan Koca, ilk kez tam aşı haritasını yayınladı

Covid-19 risk haritasını şimdiye kadar tek doz aşılanma rakamları üzerinden düzenleyen Sağlık Bakanlığı, ilk defa 18 yaş üstü kişileri içerecek şekilde en az iki doz aşı verilerini kullanarak hazırlamaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni haritayı Twitter hesabından paylaştı. Bu verilere göre Türkiye genelinde iki doz aşılama yaptıran 18 yaş üstü kişilerin oranı yüzde 68,13.

Yine haritaya göre mavi kategori, yani en az iki doz aşılama oranı yüzde 75'i aşan 'düşük riskli' il sayısı sadece 7: Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Muğla, Eskişehir, Amasya ve Ordu.

18 yaş üstü en az iki doz aşılama oranı yüzde 55'in altında kalan 'yüksek riskli' kırmızı kategorideki il sayısı ise 14. (Haber Merkezi)