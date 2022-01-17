Bakan Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık vaka haritasını paylaştı

Bakan Koca'nın paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:

"1-7 Ocak arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında. 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük"