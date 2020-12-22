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Bakan Koca ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e kadar yükseldiğini bildirdi.

Güncel 22.12.2020, 22:04 23.12.2020, 10:08
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Bakan Koca ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e yükseldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirtti.

Buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını vurgulayan Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." ifadesini kullandı.


 

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