Bakan Koca duyurdu: '18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si tamamlandı'
Sağlık Bakanı Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz Kovid-19 aşılarının tamamlandığını bildirdi.
Güncel 18.06.2021, 15:30 18.06.2021, 15:34
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."
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