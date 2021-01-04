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Bakan Koca'dan Çorum paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Çorum'u da sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel 04.01.2021, 23:31
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Bakan Koca'dan Çorum paylaşımı

Sosyal medya hesabından Çorum ile birlikte bir çok şehirdeki görüntüleri paylaşıp teşekkür mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Koca, “Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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