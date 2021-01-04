Bakan Koca'dan Çorum paylaşımı

Sosyal medya hesabından Çorum ile birlikte bir çok şehirdeki görüntüleri paylaşıp teşekkür mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Koca, “Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)