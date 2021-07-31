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Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısını tercih eden vatandaşların randevu almaları gerektiği uyarısında bulundu.

Güncel 31.07.2021, 19:00
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Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok."

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