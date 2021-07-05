Bakan Koca'dan aşı mesajı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Henüz 24 saat dolmadan 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı.” ifadelerine yer verdi.

1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldı

Bakan Koca, bugün 1 milyonuncu doz aşının saat 19.21'de Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyonuncu doz aşının Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapıldığını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "Bugünkü 1 Milyonuncu Doz Aşı, Yaptıran: Seçil Hoşnut, 29 Yaşında, Aşıyı Yapan Hemşire: Şadiye Gamze İnceoğlu, Aşıdan Sorumlu Hekim: Ferah Arslan, Aşının Uygulanma Zamanı: 19:21 Yer: Nazilli Devlet Hastanesi" ifadelerini kullandı.

“36 milyon kişi aşısının en az bir dozunu yaptırmış durumda”

Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı diğer paylaşımda, “İlk vaka görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 milyon kişi aşısının en az bir dozunu yaptırmış durumda. Bir vaka tehlike demekti. 36 milyon güvendir. Bu güveni büyütelim” ifadelerine yer verdi.