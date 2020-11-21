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Bakan Koca'dan 65 yaş üzerine kısıtlama uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni tedbirlerin uygulanmaya başlaması ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara sağlıkları için kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Güncel 21.11.2020, 12:30
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Bakan Koca'dan 65 yaş üzerine kısıtlama uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli büyüklerimiz 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. Büyüklerimize telefon edelim, mesaj yerini bulsun” ifadelerini kullandı.

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