Bakan Kasapoğlu Çorum’da spor yatırımlarını inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bugün Çorum’da bir dizi ziyaret yaptı. Bakan Kasapoğlu’nu Çorum ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı.

“BİSİKLET BİZİM ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR SPOR”

Başkan Aşgın Kadeş Barış Meydanı’nda Çorum Belediyesi’nin önemli projesi olan ÇORBİS hakkında Bakan Kasapoğlu’na bilgi verdi. Başkan Aşgın, bisiklet sayısını ve bisiklet yollarını artırmayı hedeflediklerini belirtirken Bakan Kasapoğlu, “Bisiklet bizim çok önem verdiğimiz bir spor. Bunu yaygınlaştırmamız lazım. Sizi tebrik ediyorum” dedi. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler Kadeş Barış Meydanı’nda bisiklet sürdü.

“AMACIMIZ SPORU TABANA YAYMAK”

Bakan Kasapoğlu AK Parti İl Binası’nda partililerle bir araya geldi. Burada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Kasapoğlu, Çorum’a yapılması planlanan projeleri de anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hem sporu tabana yaymak hem de gençleri yarınlara donanımlı bir şekilde hazırlamak gayesinde olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Ülkemizin aydınlık yarınlarına olan yürüyüşüne en güçlü şekilde katkı vermeye yönelik çabalarımız, çalışmalarımız, gayretlerimiz hamdolsun ki durmaksızın devam ediyor. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, engin vizyonu en büyük ilham kaynağımız. Bu çerçevede de sağlığıyla, tarımıyla, ekonomisiyle, sporuyla, eğitimiyle, sanayisiyle, kültürüyle her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var son 18 yıldır” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum ve ilçelerine yapılacak olan spor yatırımları hakkında bilgiler vererek, gençliğin ülkenin en büyük umudu olduğunu ve yapılacak olan yatırımlarla spor alanında büyük gelişmelere imza atılacağını vurguladı.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler Otel Anitta’da kamp yapan Paralimpik tekvando milli takımını ziyaret etti. Milli takım sporcularına her zaman yanlarında olduklarını belirten Bakan, başarı dileklerini iletti.

Ardından Çorum Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Çorum Şehir Stadını gezen Kasapoğlu, stadın muhteşem göründüğünü belirterek başarı diledi. Bakan ve ve beraberindekiler orta sahada top çevirip penaltı atışı yaptıktan sonra stattan ayrıldı.

Diğer spor yatırımlarını da inceleyen Gençlik ve Spor Bakanı ardından Çorum’dan ayrıldı.