Bakan Karaismailoğlu, Karayolları çalışanlarıyla bir araya geldi

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Personelle de yakından ilgilenen Bakan Karaismailoğlu, kendi cep telefonuyla selfie çekti.

(Haber Merkezi)