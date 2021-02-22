Bakan Karaismailoğlu bugün Çorum’da

Konu ile ilgili Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bakan Adil Karaismailoğlu’nun saat 10.00’da Osmancık’ta karşılanacağını belirtildi. Bakan Karaismailoğlu daha sonra saat 10.30’da Kırkdilim Tüneli şantiyesini inceleyerek brifing alacak. Daha sonra ise tünelde ışık görme törenine katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu saat 12.30’da ise İskilip Kavşağı’nı inceledikten sonra öğle yemeğinin ardından saat 14.00’te Hastane Kavşağı’na geçecek. Buradaki incelemenin ardından da saat 14.15’te Karayolları Çorum Şube Şefliği’ni ziyaret edecek olan Bakan Karaismailoğlu, saat 14.45’te Çorum Valiliği, saat 15.15’te AK Parti İl Başkanlığı ve saat 16.00’da ise Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra Ankara’ya hareket edecek. (Haber Merkezi)