Bakan Gül’den AK Parti ve MHP’ye ziyaret

Çorum’da Bahabey Caddesi üzerinde yaşayan Yücel ailesine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Valilik, Belediye, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Ulukavak Mahallesi Muhtarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ziyaretlerinde bulunan Bakan Gül, ilimizden ayrılmadan önce MHP ve AK Parti’yi de ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül ilk olarak MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen İl Başkanı Agah Karapıçak’ı tebrik etti. Ziyarette hükümet olarak ilimize yapılacak yatırımları anlatan Bakan Gül, Cumhur İttifakı’nın ülke için önemine de değindi. MHP İl Başkanı Karapıçak da nazik ziyareti için Bakan Gül’e teşekkür etti.

Adalet Bakanı Gül daha sonra AK Parti’nin yeni hizmet binasını da ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve parti teşkilatları ile buluşan Bakan Gül’e parti çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Bakan Gül AK Parti teşkilatlarıyla yaptığı görüşmenin ardından ilimizden ayrıldı.

(Haber Merkezi)