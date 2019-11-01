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Bakan Fatih Dönmez Çorum’da

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün Çorum’a geliyor.

Bakan Fatih Dönmez Çorum’da

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün Çorum’a geliyor.

01 Kasım 2019 Cuma 00:35
Bakan Fatih Dönmez Çorum’da

Çorum’un Mecitözü ilçesinde önceki gün yaşanan doğalgaz sevinci bugün de Bakan Dönmez’in katılımıyla Dodurga ve Oğuzlar ilçelerinde yaşanacak.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez bugün iki ilçedeki doğalgaz açılışlarına katılmak üzere ilimize gelecek. Sabah saatlerinde Ankara’dan yola çıkacak olan Bakan Dönmez, ilk olarak Valilik ve Belediye Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Cuma Namazı’nı Ulucami’de kılacak olan Bakan Dönmez daha sonra ise

TKİ Dodurga Kontrol Müdürlüğü’nde öğle yemeğine katılacak. Bakan Dönmez yemeğin ardından sırası ile Dodurga ve Oğuzlar’daki doğalgaz törenlerinin ardından ilimizden ayrılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

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