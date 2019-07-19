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Bakan Ersoy’un Çorum’u ziyaret etmesi bekleniyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne atanan Sungurlu kökenli hemşehrimiz Gökhan Yazgı’nın Çorum’dan ziyaretçileri vardı.

Bakan Ersoy’un Çorum’u ziyaret etmesi bekleniyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne atanan Sungurlu kökenli hemşehrimiz Gökhan Yazgı’nın Çorum’dan ziyaretçileri vardı.

19 Temmuz 2019 Cuma 22:30
Bakan Ersoy’un Çorum’u ziyaret etmesi bekleniyor

Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, Boğazkale’deki Aşıkoğlu Otel’in Sahibi, Yazgı’nın eski dostu Cengiz Aşıkoğlu ve yine Sungurlu’dan amca oğlu Tuncay Yazgı, yeni Genel Müdür’e hayırlı olsun temennisinde bulundular ve başarı dilediler.

Cengiz Aşıkoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la birlikte kendilerini Boğazkale’ye davet ederken, Genel Müdür Yazgı da, Bakan Ersoy’un da katılımıyla önümüzdeki günlerde bir Çorum ziyareti planladıklarını, böylelikle Çorum turizmini canlandırma adına gereken adımları atmayı amaçladıklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

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