Bakan Ersoy’u Çorum’a davet ettiler

AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Milletvekili Erol Kavuncu ile AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.

Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, “Milletvekili arkadaşlarımız Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u TBMM’de ziyaret ettik. Görüşmemizde hemşehrilerimizin selamını bakanımıza ilettik. Kendisini Çorum’a davet ettik. Bakanımız en kısa sürede Çorum’a geleceğini belirterek, hemşehrilerimize selamını gönderdi” ifadelerini kullandı.

