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Bakan Ersoy ile görüştüler

Çorum heyeti, Ankara’da bir dizi ziyaret ve temasta bulundu.

Bakan Ersoy ile görüştüler

Çorum heyeti, Ankara’da bir dizi ziyaret ve temasta bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 01:27
Bakan Ersoy ile görüştüler

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’dan oluşan Çorum heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Şehrimizde kültür, sanat ve turizm alanında yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları, hazırladığımız projeleri Sayın Bakanımızla paylaştık. Sayın Bakanımıza göstermiş oldukları ilgi ve yakınlıktan dolayı hemşehrilerim adına teşekkür ediyoruz” denildi.

(Haber Merkezi)

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