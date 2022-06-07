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Bakan Bilgin: "Bütün kamu çalışanlarının ücretleri yeniden düzenlenecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Güncel 07.06.2022, 01:33 07.06.2022, 01:36
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Bakan Bilgin: "Bütün kamu çalışanlarının ücretleri yeniden düzenlenecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerine yönelik 3600 ek göstergeye ilişkin, "Başka düzenlemelerimiz var, burada açıklamıyorum. O düzenlemeler de yapıldığı zaman bu 1300-1400 lira, 2 bin 300 lira, 2 bin 500 lira gibi rakamlara ulaşabilecek. Aynı zamanda emekli ikramiyesi 45 bin lira ile 50 bin lira arasında artacak." dedi.

Bilgin, TRT Haber canlı yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Düzenlemenin bütün kamu personelini kapsayacak şekilde genişletildiğini ve "seçim öncesi verilen söz" denilerek sık sık eleştirildiğini belirten Bilgin, çalışmanın seçimle ilgisi olmadığını vurguladı.

Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı çalışma hazırlanması isteği üzerine detaylı şekilde çalıştıklarını anlatarak, "Bir ücret düzenlemesi değil, emeklilerin ücret, maaş ve ikramiyelerinin düzenlenmesidir." ifadesini kullandı.

Düzenlemenin 5 milyon 300 bin memur ve memur emeklisini kapsadığını hatırlatan Bilgin, "Hiçbir sendikanın ve hiçbir kimsenin talep etmediği bir düzenlemeyi yaptık. Beklentilerin üzerinde. Onun için devrim niteliğinde bir çalışmadır diyorum. İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu bürokrasisi, kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak, rahat edecek, diyecek ki 'Devletim beni düşünüyor'." diye konuştu.

"Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız"

Bilgin, 3000'den 3600 ek göstergeye geçenlerin maaşlarında yaklaşık 1300-1400 lira arasında değişim olduğunu ancak bu artışın bugünkü rakamlarla belirlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Temmuzun başında enflasyon farkını vereceğiz. Onunla ilgili başka düzenlemelerimiz var, burada açıklamıyorum. O düzenlemeler de yapıldığı zaman bu 1300-1400 lira, 2 bin 300 lira, 2 bin 500 lira gibi rakamlara ulaşabilecek. Aynı zamanda emekli ikramiyesi 45 bin lira ile 50 bin lira arasında artacak. 200 bin lira ikramiye alacak bir kamu çalışanı, 250 bin lira alacak. İkramiyelerde de değişim olacak. Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız. Geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızın yeniden aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyon farkını ve bugün söylemek istemediğim diğer ek düzenlemeleri de yaparak, 2022'nin aralık ayında da bu yaptığımız 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelerine çok daha farklı yansıyacak. Bu düzenlemeyle katlanacak."

"Bütün kamu çalışanlarının ücretleri yeniden düzenlenecek"

Bu düzenlemenin "çalıştığı alanın dışında yükseköğrenim görenleri ve 2 yıllık yüksekokul mezunlarını kapsamadığı" iddiasıyla ilgili soru üzerine Bilgin, bunların doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Bilgin, düzenlemenin bekçilerden uzman erbaşlara kadar çok geniş bir kadroyu kapsadığını açıkladı.

Mevcut çalışanların maaşlarına yönelik de yeni bir düzenleme yapılacağını duyuran Bilgin, "Şu müjdeyi vereyim, Cumhurbaşkanımız bugün bütün kamu çalışanlarının yaptıkları işlere göre ücretlerinin yeniden düzenlenmesi çalışmasını da uzun vadede bize verdi. Onu da ayrıca yapacağız. En aşağıdan en yukarıya kadar çalışanların, emeklilerin değil." bilgisini verdi.

Bilgin, çalışanlara yönelik yapılacak çalışmanın da adaleti gözeteceğini ve fonksiyonel farklılaşmayı ön plana çıkaracağını dile getirdi.

Sözleşmeli personele kadro hakkı verilecek

Sözleşmeli personel ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili soru üzerine Bilgin, "3600'den sonra ilk yapacağımız çalışma, üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandırıp kamuoyuyla paylaşılır hale gelince paylaşacağımız 'sözleşmeli personel' meselesidir." dedi.

Bilgin, çalışma sayesinde kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin haklarının iyileştirileceğini ifade ederek, "Kamu, ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor. Fakat bu sözleşmeli personelin bazı sorunları var. İsteğe bağlı olarak onlara kadro hakları vereceğiz. Yani onunla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapıyoruz. Sözleşmeli çalışmayan kadroluların sahip olduğu bazı haklardan onlar mahrumlar. Onları kendilerine vereceğiz." diye konuştu.

Özel hastanelerle ilgili düzenleme

Özel hastanelerle ilgili de bir çalışma yaptıklarını bildiren Bilgin, SGK ile anlaşması bulunan yaklaşık 1400 özel hastane olduğuna işaret etti.

Bilgin, şunları kaydetti:

"Bunlardan 23'ü ile özel anlaşma yapılmış. Daha doğrusu o hastaneler bu konuda talepte bulunmuşlar, vaktiyle kabul edilmiş. Bu uygulamayı denemiş olduk, sonuçlarının negatif olduğunu tespit ettik. Yani bu 23 hastaneye gittiğinizde, kalp ve kanser hastası buralara gittiğinde, bu hastanelerin kapısında 'SGK ile anlaşması vardır' yazıyor. Fakat hastaya 'kalbinde şu sorun var ama böbreğinde de bu sorun var, kulağında da şu var, kaşının altında da gözün var' deyip bir sürü tetkik ve tedavi yapıyorlar ama 'Sadece kalp SGK kapsamında, diğerleri değil' diyorlar. Dolayısıyla hastalar para ödemek zorunda kalıyor."

Bilgin, değişiklikler yapılarak bu haksızlıklara müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

EYT'lilere yönelik çalışmayı da gerekli mesafe alındığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Bilgin, şu an çalışmaya ilişkin basına yansıyan bazı bilgilerin doğru olmadığını vurguladı.

Öte yandan Bakan Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi emeklilerimizin maaş ile ikramiyelerinde büyük oranda artış sağlayacak olan 3600 ek gösterge meselesini uzun çalışmalar neticesinde ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde çözdük. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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