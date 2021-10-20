Bakan Bekir Pakdemirli Çorum’a geliyor

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti. Bakan Pakdemirli’nin Cuma günü ilimizi ziyaret edeceğini açıklayan Ceylan ve Kaya kendisi ile görüşmede Çorum programını istişare ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketi nedeni ile ertelenen ziyaret kapsamında Bakan Pakdemirli tarafından 9. Çorum Tarım Fuarı ve Canlı Hayvan Fuarı’nın açılışı da yapılacak.

Öte yandan Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde 24 Ekim 2021 tarihine kadar açık kalacak olan 9. Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın kapılarını açacak. Ancak resmi açılışı ise Cuma günü yapılacak. Atlas Fuarcılık sahibi Fevzi Atasagun, tüm Çorumluları her gün 10,00-20,00 saatleri arasında açık kalacak olan fuara davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)